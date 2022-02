Alex Costa formaliza candidatura às eleições do Vitória: «É hora de percorrer outro caminho»

No dia em que formalizou a entrega da lista às eleições do V. Guimarães, Alex Costa falou aos jornalistas e deixou vincado o desejo de mudança. O antigo capitão do clube diz que é momento de virar a página, de forma a elevar o Vitória "a outro patamar"."Se não fosse hora de mudar, não estaria aqui presente. É hora de percorrermos outro caminho, definirmos outra política desportiva e financeira para o clube. É a isso que nos propomos", disse, à saída do Estádio D. Afonso Henriques.Com cerca de 800 assinaturas, Alex Costa tem sentido uma forte mobilização em torno da sua candidatura, algo que lhe dá confiança para o futuro."Não sei o número exato, mas foram quase 800. Demonstra a grandeza do Vitória e a vitalidade do clube. Queremos juntar mais pessoas, queremos juntar mais vitorianos e fazer crescer esta onda para catapultar o vitória para outro patamar", apontou, acrescentando. "Há uma confiança tremenda dos sócios, mesmo num momento difícil. Os vitorianos estão sempre mobilizados para ajudar. O momento é difícil, mas juntos e unidos vamos devolver o Vitória ao rumo que desejamos, ao rumo que o Vitória sempre teve", frisou.Sobre o momento simbólico, Alex não escondeu a importância. "É um dia importante para nós, que corresponde a seriedade e responsabilidade. Agradeço aos vitorianos, sócios e socias, que ajudaram a cumprir este requisito. Aquilo que nos move é a responsabilidade e seriedade do momento. É dia de formalizar a candidatura, não é dia de falar de programas, mas acima de tudo é dia de reforçar a vitalidade e a grandeza do Vitória, que facilmente mobiliza as pessoas. Num espapo curto fomos capazes de apresentar muitas assinaturas, como as outras listas farão", finalizou.