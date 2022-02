Alex Costa: «Não contem connosco para um processo de vitimização»

O candidato às eleições do Vitória, Alex Costa, pronunciou-se esta noite sobre a polémica em torno da denúncia da existência de assinaturas falsas na subscrição da candidatura de Miguel Pinto Lisboa.

Por seu turno, o candidato a presidente da Assembleia Geral, Rui Vaz, deu conta de “momentos tristes” na história do clube: “No dia de ontem (segunda-feira) chegamos à conclusão de que havia assinaturas numa das listas que não correspondiam à verdade. Uma delas era o meu nome, com a minha assinatura, assinatura que ninguém me pediu. Tentamos chamar o actual presidente da Assembleia Geral para tentar definir uma estratégia para a resolução do problema e o presidente da Assembleia Geral achou por bem remeter isso para uma reunião marcada para hoje, às 10.00, sem que fizesse qualquer comunicação. O Vitória assumiu a publicação da validação das três listas ao contrário do que tinha decidido e concordado connosco. Numa das listas havia efectivamente assinaturas que não correspondiam à verdade. Exigimos respeito pelos Estatutos e o seu uso devido. Abordamos várias vezes o presidente da Assembleia Geral para que seguisse os Estatutos, mas andamos à deriva nessa reunião. Os ânimos estavam exaltados e a nossa lista pediu a remarcação de uma reunião para a tarde para resolvermos esta situação. Soubemos por uma comunicação da Assembleia Geral que as listas foram todas validadas. Isto tem de ser escrutinado e perceber o que se passou. Vamos pautar-nos pelo respeito e pela concordância com os Estatutos."

O associado do Vitória, que viu o seu nome envolvido neste caso, decidiu não apresentar queixa na PSP ou Ministério Público, mas pretende apresentar o caso à Mesa da Assembleia Geral. “Ficará sempre o Vitória prejudicado se avançar com uma queixa. Não foi bonito o meu nome passar por este tipo de situações. Para proteger o Vitória não farei isso”, salientou.