Alex Costa para António Miguel Cardoso: «Vou dar uma foto do Júlio Mendes e do Armando Marques»

Alex Costa voltou a ficar incomodado com as acusações de falta de independência e com a ligação da lista que comanda, a Lista B, a Júlio Mendes e Armando Marques, antigos presidente e vice-presidente do Vitória, respetivamente.Face ao levantar do rumor por parte de António Miguel Cardoso, no debate realizado pela Rádio Fundação e o Mais Guimarães, este sábado, o ex-capitão reagiu."A blindagem do capital da SAD foi para quem? É a favor do Vitória ou contra o Daniel Rodrigues? Se sou a favor da posição desta direcção na compra do capital maioritário? Sou. Nem tudo foi errado. Agora, vou dizer uma coisa: quando tens oportunidade de te representar enquanto lista num debate, seleccionas ou fazes-te representar por um vice-presidente que há dois ou três anos era contra. Numa campanha que acompanhei há três anos o foco era esse. Se quiseres, dou-te uma foto do Armando e do Júlio para dormires com elas. Este senhor que está aqui ao lado, quando o boato vem para cima da mesa, disse que acreditava que era calúnia e mentira. Este senhor, como não tem programa e que a onda está a crescer, vai para a calúnia. E já não tem vergonha de publicamente dizer isto. Há três anos teve a mesma estratégia em relação ao Miguel Pinto Lisboa", atirou Alex Costa.