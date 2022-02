Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alex Costa: «Pepa está apaixonado pelo Vitória e quer marcar história no clube» Candidato não tem dúvidas sobre a continuidade do treinador, caso vença as eleições no dia 5 de março





• Foto: Vitória SC