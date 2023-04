Alex Freitas pede apoio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alex Freitas foi parte integrante de um dos triunfos mais contundentes do Vitória sobre o Sporting. Foi em 2014/15, aquando de um 3-0 sustentado numa "exibição inacreditável" e que ficará "na memória para sempre".

Um desfecho que o extremo, de 31 anos, espera que se repita depois de amanhã, dia em que os clubes se reencontram. Para tal, Alex Freitas quer apoio. "Quando vens de uma sequência menos positiva, parece que a bola queima. Não te sentes confortável e, se falhas uma receção de bola, podem começar a assobiar. É normal, mas os vitorianos também compreendem que não estamos numa fase positiva e, por isso, os jogadores poderão contar com eles", referiu, em declarações à comunicação do Vitória, dando o seu prognóstico: "Com o apoio dos adeptos, serão capazes de fazer um bom jogo."