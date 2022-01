Alex vai ser candidato à presidência do V. Guimarães

Alex Costa, antigo capitão e lateral-direito do V. Guimarães, vai candidatar-se à presidência dos minhotos, cuja eleição está agendada para dia 5 de março . O ex-jogador e treinador, que também passou por Fafe, Moreirense, Benfica e Wolfsburgo, já tem a sua lista preenchida.Natural da cidade-berço, Alex, de 42 anos, fez parte da sua formação no Vitória e contou cinco épocas na sua equipa principal, sendo ele a levantar a Taça de Portugal conquistada em 2012/13. Já como treinador, orientou o Felgueiras, os sub-19 e equipa B do Vitória, deixando o clube já com Pinto Lisboa na presidência.Para além de Alex Costa, também António Miguel Cardoso já anunciou a sua candidatura . Miguel Pinto Lisboa também deverá confirmar uma nova ida às urnas em breve.