Alfa Semedo assinou até 2026 com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros

O Vitória confirmou os pormenores do negócio de Alfa Semedo, numa operação que custou aos cofres dos vimaranenses 1,5 milhões de euros e com o Benfica ainda a ficar detentor de 50 por cento do passe do guineense.





α



Alfa (Α ou α; em grego: ?λφα, transl.: álpha) é a primeira letra do alfabeto grego. E agora é um dos nossos pic.twitter.com/KEl7BersS4 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) July 29, 2021

Alfa Semedo assinou pelos vitorianos um contrato de londa duração até junho de 2026 e fica protegido por uma cláusula de rescisão no valor de de 50 milhões de euros.O jogador, entretanto, já fez as primeiras declarações como reforço do Vitória."As primeiras impressões são muito positivas. O grupo de trabalho é muito bom, o Vitória é um dos melhores clubes de Portugal e toda a gente sabe disso. É sempre bom assinar por um clube assim. Vim para o Vitória para ajudar e ser ajudado. Vai ser bom para mim, acho que todos os jogadores vão acrescentam alguma coisa ao grupo de trabalho e eu não vou ser diferente. Estou focado em trabalhar e seguir em frente", disse, abordando ainda a sua passagem com sucesso pelo Moreirense em 2017/18: "Conheço a cidade, os adeptos, a identidade do clube, conheço bem. Também já conhecia o Bruno Varela, o Celton Biai, o Rochinha um pouco, e isso ajudar-me-á a integrar melhor no grupo."