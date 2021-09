Alfa Semedo chamado à seleção da Guiné-Bissau

Depois de ter recebido a convocatória de Sacko para os próximos dois compromissos do Mali, o Vitória rececionou hoje a chamada de Alfa Semedo para a jornada dupla da seleção da Guiné-Bissau. A 6 e a 10 de outubro, Alfa Semedo será opção para os dois jogos frente a Marrocos que decorrem ambos em território marroquino e referem-se às 3.ª e 4.ª jornadas da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022. Refira-se que Alfa Semedo conta com quatro internacionalizações pela Seleção A da Guiné-Bissau.





Já Falaye Sacko, foi chamado para a jornada dupla da Seleção do Mali, também a contar para a fase de apuramento do Campeonato do Mundo Qatar 2022 e os dois jogos ante o Kenya, o primeiro curiosamente em Marrocos, a 8 de outubro, repetindo o adversário quatro dias depois, na capital queniana, Nairobi. Sacko conta com 20 internacionalizações pela equipa principal do Mali, sendo aposta regular do selecionador do seu país.Entretanto, esta manhã houve controlo anti-doping no treino do Vitória a 12 jogadores, levado a cabo pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), tal como é habitual.