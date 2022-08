Alfa Semedo não joga contra o Hajduk Split e prepara a saída para o Al-Tai

Alfa Semedo não está nem no onze nem no banco de suplentes do Vitória para o encontro com o Hajduk Split, agendado para as 17 horas de hoje e referente à segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League.Segundo apurou, o médio está a ultimar os detalhes para se transferir para o Al-Tai, emblema da Arábia Saudita onde está agora o técnico Pepa. O negócio deve concluir-se muito em breve, sendo que deve render aos cofres do Vitória 1 milhão de euros por 70% do passe do jogador.Recorde-se que o Al-Tai já tinha apresentado anteriormente 800 mil euros ao Vitória, algo que não foi visto com bons olhos para SAD de António Miguel Cardoso. Os sauditas acabaram, assim, por subir a parada.Alfa Semedo foi expulso em Chaves, com cartão vermelho direto, e punido ontem com dois jogos de suspensão.