Alfa Semedo suspenso por dois jogos e Vitória alvo de processo disciplinar

Alfa Semedo foi punido com dois jogos de suspensão e multa de 215 euros na sequência da sua expulsão em Chaves, no jogo do último domingo à noite. O médio, lançado por Moreno aos 55', viu vermelho direto já aos 82'.O árbitro Manuel Oliveira reportou, no seu relatório, que o jogador "atingiu um adversário na cabeça com a perna com força excessiva", considerando essa uma "falta grosseira". Isto sustenta a decisão do Conselho de Disciplina relativamente à sanção de dois jogos de castigo.Nuno Leite, vice-presidente que estava no banco e foi expulso aos 84', foi punido com 6 dias de suspensão e multa de 270 euros, por ter protestado para a equipa de arbitragem: "Isto é uma vergonha!"Moreno, que surge nas fichas de jogo como treinador adjunto (o principal é João Aroso) foi multado em 215 euros. "Até aos 37 minutos da 2 parte deu instruções de forma pontual aos seus jogadores levantando-se ocasionalmente. A partir desse momento e até o final do jogo, em paralelo com o treinador principal, passou a dar instruções de forma permanente", refere o comunicado do CD, citando relatórios do árbitro e delegado.A SAD foi ainda multada em 2.499 euros por atraso no início de reinício de jogo e por comportamento incorreto do público, devido à utilização de artefactos pirotécnicos. O Vitória viu ainda ser-lhe aberto um processo disciplinar.