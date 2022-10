Álvaro Madureira apontado ao banco do V. Guimarães B

Álvaro Madureira deverá ser o substituto de Nuno Barbosa no comando da equipa técnica da formação B do V. Guimarães.Álvaro Madureira é o eleito pela direção de António Miguel Cardoso. Nesta altura, os vimaranenses procuram chegar a acordo com o Tirsense, clube que Álvaro Madureira orienta desde o início da época.Álvaro Madureira, de 37 anos, colocou o Tirsense na liderança da série A do Campeonato de Portugal. Ao fim de cinco jornadas, o clube de Santo Tirso tem apenas uma derrota e quatro triunfos. Além do Tirsense, Álvaro Madureira orientou ainda clubes como Vila Meã, Coimbrões e FC Foz, além de equipas de formação do Leixões, Boavista, Superball e Ramaldense.