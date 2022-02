Ambiente aqueceu no debate entre candidatos à presidência do Vitória

O primeiro debate eleitoral entre os candidatos à presidência do Vitória foi, como se perspetivava, bem 'quentinho'. As duas horas e meia de conversa tiveram momentos mais calmos e em que António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa conseguiram apresentar as suas ideias, mas houve fases em que o caldo entornou, levando até os moderadores da Rádio Fundação e do Mais Guimarães a cortar o som dos microfones aos três.A troca de palavras mais azeda começou na discussão do capítulo financeiro, sobretudo na parte da compra da maioria do capital social da SAD. Quando Alex apresentava as suas ideias, António Miguel Cardoso e Miguel Pinto Lisboa disseram não entender as propostas, o que gerou um pequeno momento de conflito. O candidato pela Lista B defendeu-se e disse que os rivais, em termos de futebol, "valem zero", o que não caiu bem.Miguel Pinto Lisboa retorquiu e disse que, em termos de contas, Alex valia "muito pouco", ao passo que António Miguel Cardoso falou em deselegância. "Que deselegância, um senhor que quer unir o Vitória dizer estas coisas sobre os outros candidatos".O ambiente acabou por acalmar com a intervenção dos moderadores, mas a tensão voltou a subir mais à frente, no dossiê Flávio Meireles. Alex Costa criticou a suspensão do atual coordenador das equipas profissionais, referindo que o que disse sempre foi que lhe reconhecia competência para ser o seu diretor desportivo, sem que este tivesse prestado apoio público ou privado à sua lista. "Em momento algum teceu apoio público ou privado à nossa lista. Falei do Flávio e do Pepa, que será nosso treinador. Também falei do Jaime Teixeira, pessoa em quem reconheço competências noutras áreas. A suspensão deixou-me triste, porque não é desta forma que temos de tratar os funcionários", disse o candidato pela Lista B.Miguel Pinto Lisboa, por sua vez, explicou que a decisão de suspender Flávio Meireles teve por base a necessidade de proteger o bom nome do dirigente e o próprio grupo de trabalho, referindo depois que as declarações de Alex não foram aquelas.António Miguel Cardoso também interveio no assunto e apontou o dedo a Alex Costa, dizendo que, para o candidato da Lista B, "vale tudo em época de eleições".Há 3 anos era treinador da equipa B, sócio do Vitória, gestor de recursos humanos dentro do Vitória e, num clima de eleições, publicamente manifestou apoio a uma das listas. Isto mostra que, em tempo de eleições, para ele vale tudo", atirou o candidato pela Lista A.