Anderson: «A nossa equipa teve mérito»

Autor do golo que valeu a conquista dos três pontos, Anderson era um jogador satisfeito no final da partida.

"Sabíamos que ia ser um jogo complicado, porque o Gil Vicente tem uma equipa forte, mas tivemos mérito e conseguimos a vitória. Golos? Os jogadores entram sempre para dar o seu melhor e, felizmente, consegui marcar", disse à Sport TV o avançado, que fez ainda referência ao facto de o seu irmão, André Clóvis, também ter sido eleito o homem do jogo na partida entre o Ac. Viseu e o Feirense.

Do outro lado, Henrique Gomes classificou o jogo como "esquisito": "É sempre difícil jogar neste estádio, mas este foi um jogo esquisito. Houve muitas transições, mas ainda assim não houve muitas oportunidades, porque as ligações não apareceram no último terço".