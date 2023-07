Anderson despede-se do V. Guimarães: «Levo muitas histórias para contar»

O avançado Anderson Silva, que deixou o V. Guimarães para representar o Alanyaspor , da Turquia, já se despediu dos adeptos vimaranenses."Chegou a hora de me despedir de vocês, desta cidade e deste clube sem igual", começou por escrever, nas redes sociais, acrescentando: "Foi apenas um ano, mas levo muitas histórias para contar e levo também o orgulho de ter representado um dos maiores clubes de Portugal. Foi com honra e respeito que vivi cada momento de Rei ao peito. Saio com a certeza que eles jamais vão entender o que é o Vitória. Quem valoriza a família, tem de valorizar o Vitória. Uma família enorme que está junta não interessa o que passe. Levo-vos a todos no coração e sei que não é um adeus, mas sim um até já. Se depender de mim, eu voltarei".