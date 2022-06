Anderson: o balanço da pré-época e a ajuda de Lameiras e Jorge Fernandes

Ao quarto dia de trabalho, Anderson, reforço do V. Guimarães para a nova temporada, fez um balanço aos primeiros tempos nos minhotos. O avançado confirmou que as expectativas foram correspondidas e deixou bastantes elogios à forma como a nova época está a ser preparada."Sempre tive uma boa impressão do Vitória, mesmo antes de ingressar aqui. A minha expectativa é ganhar, o clube é bom, o que nos ajuda a evoluir bastante. É uma equipa grande, o que é uma coisa muito boa.""O trabalho tem sido muito físico, muito pesado, mas é bom começar assim, porque significa que ao longo da época estaremos fortes. Estes treinos bidiários são sempre muito puxados, mas assim entramos melhor na época. A adaptação nesta fase tem sempre as suas dificuldades, mas a pré-época ajuda muito a adaptar-nos uns aos outros e, com a ajuda dos meus colegas, vai acontecer ainda mais rápido. Estou bastante motivado para fazer uma boa época e concretizar os nossos objetivos.""Tenho muita ligação com o Rúben Lameiras, ele tem ajudado bastante, e também o Jorge Fernandes tem ajudado muito na integração, acolheu-me muito bem, entre outros colegas. O grupo acolheu-me muito bem, deram-me dicas muito boas e ao longo da época esta união será muito importante. Os jogadores que estavam na equipa B e nos sub-23 do Vitória são muito bons, a equipa é boa e estou motivado para começarmos logo a um bom nível nesta temporada."