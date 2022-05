Anderson quer fazer história no Vitória: «Pretendo deixar o meu nome marcado no clube»

Depois de algumas semanas de espera, Anderson foi apresentado como reforço do Vitória, esta quinta-feira, e não tardou a mostrar ao que vem. O avançado revelou ambição total de fazer história.""O Vitória é um clube muito respeitado em Portugal, é um clube grande, que luta por objetivos importantes e eu queria jogar no Vitória. Fiquei bastante tempo em Portugal, onde me habituei bem ao país, onde conheci boas pessoas, daí este meu regresso, que também contribuirá para o regresso da minha felicidade.""Continuo o mesmo avançado, com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo de marcar golos e ambição de ganhar jogos. Gosto de ir para cima dos adversários, vir para dentro com a bola, assistir, mas a minha principal característica é gostar e querer fazer golos. Pelo Vitória vou dar tudo, darei sempre o meu melhor, tanto dentro como fora de campo, e quero ajudar bastante os meus companheiros. Podem contar comigo. Pretendo deixar o meu nome marcado no clube e prometo que vou dar o meu melhor."""Já conheço muito do clube, fruto destes quatro anos em Portugal. Também já conhecia o Rúben Lameiras, e estou ansioso por conhecer as pessoas e os meus novos companheiros. Quando joguei contra o Vitória, dá para perceber que os adeptos mexem muito com o jogo e ajudam bastante. Se quando jogamos contra o Vitória, dá para sentir, imagino quando jogamos a favor do Vitória. Aquela ambição conjunta com os adeptos, é um espetáculo. Quero muito que a época comece."