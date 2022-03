André Almeida autoavalia-se: «Progressão com bola é uma característica que me diferencia»

André Almeida foi eleito o MVP do jogo com o Famalicão numa votação levada a cabo pelo Vitória nas redes sociais. O médio foi também o MVP da Liga e, em declarações aos meios do clube, não podia estar mais satisfeito. O camisola 70 passou em revista o jogo e o atual momento da equipa, lançou o próximo jogo, diante do Marítimo, e fez uma espécie de autoavaliação."Correu bem, ganhámos. Não é normal ser MVP quando não se marca ou assiste, por isso dá mais mérito.""Acreditamos sempre. Os resultados não estavam a coincidir com o que fazíamos, a equipa sempre acreditou e esta vitória foi muito importante.""No futebol moderno procura-se isso, progressão com bola, que é uma das minhas características que me diferencia de muitos médios. Hoje em dia há poucos médios assim e é importante potenciar isso.""Temos de ir lá para ganhar o jogo. Desde início fazer o nosso jogo. Mostrar que estamos ali para ganhar e não deixar o adversário ganhar confiança."