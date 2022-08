André Almeida esperado hoje em Espanha para realizar exames médicos e assinar pelo Valencia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Almeida deixa o V. Guimarães e, segundo noticia o 'El Desmarque', é aguardado ao fim da tarde desta quinta-feira em Espanha para realizar exames médicos e assinar contrato com o Valencia, que será válido por cinco épocas.O negócio, segundo apurou, será feito a troco de cerca de 8 milhões de euros, naquela que será uma venda significativa para os cofres da SAD do Vitória. André Almeida, recorde-se, chegou a ser cobiçado pelo FC Porto e também foi colocado na órbita do Sporting neste mercado de verão.