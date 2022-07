André Almeida falha deslocação à Hungria

André Almeida e Janvier não vão integrar a comitiva do Vitória que amanhã viaja para a Hungria, onde na quinta-feira terá lugar o encontro com o Puskás Akadémia, da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.Titular na partida da 1.ª mão, disputada na passada quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, o médio vimaranense está entregue ao departamento médico depois de ter apresentado queixas musculares. Recorde-se que André Almeida tem sido apontado como possível reforço, entre outros, do FC Porto. A SAD vitoriana tem mostrado abertura para vender o passe do vimaranense, mas não abdica de uma elevada compensação financeira.Além de André Almeida, Moreno Teixeira também não poderá contar com Janvier, que também está com queixas musculares, e Jorge Fernandes. Recorde-se que o defesa-central saiu lesionado da partida com o Puskás Akadémia.