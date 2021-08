André Almeida feliz pela renovação: «É um clube muito especial para mim»

André Almeida está a viver horas muito especiais, depois de chegar a acordo com o V. Guimarães para renovar o contrato por mais uma temporada. O jovem da formação vitoriana estendeu a ligação ao clube até 2023, com outro ano de opção, e não podia estar mais satisfeito, tal como deu conta em declarações aos meios oficiais dos conquistadores.





"Esta renovação é o culminar de muitos anos de trabalho aqui no Vitória. É um sinal de confiança e também de maior responsabilidade. Estou muito feliz, como é óbvio. É um clube muito especial para mim, é a cidade onde eu nasci. Vou dar sempre o meu melhor, como tenho vindo a fazer até aqui, para dar bons resultados e vitórias aos vitorianos. Ambas as partes queriam chegar a um acordo, eu estou muito feliz por renovar e como disse, espero contribuir dentro de campo", referiu o jovem médio, considerando-se um bom exemplo para os mais jovens."Este meu percurso é um bom exemplo para os jogadores que estão na formação. Espero que os faça acreditar que é possível chegar à equipa principal do Vitória, pois o clube dá-nos essas condições. A formação no Vitória tem muita qualidade, e acho que o futuro do futebol é essa aposta na formação. Acho que o jogador português, em termos de qualidade, é o mais dotado. Nós, jogadores jovens, queremos ter a nossa oportunidade, queremos ser uma aposta do clube e o Vitória está-nos a dar essa oportunidade, o que é muito bom. Quero continuar a evoluir, trabalhar muito, diariamente, sou um jogador ambicioso, gosto de melhorar nas pequenas coisas e vou dar sempre o meu melhor para trazer conquistas para os vitorianos", apontou.Questionado sobre o que diria ao André Almeida que chegou com cinco anos ao Vitória, o agora médio da equipa principal deixou uma mensagem que poderá servir de inspiração a todos os produtos da formação. "Diria para me divertir, para desfrutar do futebol, que também é muito importante, e trabalhar sempre no máximo para poder atingir o meu potencial. Não temos de nos comparar com ninguém, só focar em nós próprios e trabalhar para nós", concluiu.