André Almeida na lista de inscritos para a 2.ª pré-eliminatória da Conference League

O médio André Almeida integra a lista de jogadores inscritos pelo V. Guimarães para a 2.ª pré-eliminatória da Conference League.Apesar de estar em vias de deixar Guimarães, o médio está escalado para os jogos frente ao Puskás Akadémia, que se realizam nos dias 21 e 28.Numa lista que conta com 24 jogadores, ainda não consta o nome do mais recente reforço, o avançado André Silva. Contratado ao Arouca, o avançado já está integrado no plantel de Moreno Teixeira. A expectativa é que ainda possa ser opção para o jogo da 1.ª mão, que se realiza na quinta-feira. Além de André Silva, na lista não figura o lateral-direito Miguel Maga.Referência, por outro lado, para a presença de jovens jogadores como o lateral-esquerdo Afonso Freitas, os médios Dani Silva e Ibrahima Bamba e o ponta-de-lança Felipe Estrella Galeazzi.Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai:Defesas: Mikel Villanueva, Abdul Mumin, Ryoya Ogawa, Jorge Fernandes, Afonso Freitas, Bruno Gaspar e Mamadou Tounkara;Médios: Tomás Händel, Tiago Silva, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Alfa Semedo, André Almeida, Dani Silva e Nicolas Janvier;Avançados: Rúben Lameiras, Bruno Duarte, Jota Silva, Nelson da Luz, Anderson Silva e Felipe Estrella Galeazzi.