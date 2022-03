André Almeida: «Precisávamos de uma vitória para ganhar confiança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Almeida deu voz à satisfação que se fazia sentir no seio do plantel do V. Guimarães após o triunfo (2-1) sobre o Famalicão.

Vínhamos de três derrotas, era um momento difícil No entanto, a equipa acreditou que ia dar uma resposta e este jogo mostrou isso. Não fomos abaixo com o golo sofrido e reagimos bem. Demos a melhor resposta possível, a equipa sempre acreditou. Precisávamos de uma vitória para ganhar confiança. No futebol há momentos difíceis, mas a equipa tem qualidade e acreditamos que o futuro será risonho”, referiu o médio, que realçou ainda que a equipa vai lutar pelo objetivo de chegar às competições europeias.