André Almeida prepara regresso

André Almeida falhou a visita a Moreira de Cónegos por causa do período de isolamento que está a cumprir após ter estado em contacto direto com Paulo Bernardo, que testou positivo à covid-19 nos trabalhos da seleção sub-21, mas está previsto que o médio não só seja integrado nos trabalhos com o plantel ao longo desta semana, como seja uma das novidades que o técnico Pepa vai promover na equipa para a visita ao Estádio do Dragão. Em sentido inverso, continua em dúvida a disponibilidade física do capitão André André e de Janvier, dupla que também não entrou na equação para a eliminatória da Taça de Portugal, para regressarem à competição já frente ao FC Porto.