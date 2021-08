André Almeida renova com o V. Guimarães até 2023 e fica blindado por 50 milhões de euros

André Almeida estendeu a ligação ao V. Guimarães por mais uma temporada. O jovem médio da formação vitoriana terminava contrato no final da presente época, mas optou por renovar contrato com o clube da cidade e do coração até 2023, com mais um ano de opção, e uma cláusula de 50 milhões de euros. A anterior, refira-se, era de 20 milhões.





Ligado ao Vitória há 16 anos, André Almeida nunca conheceu outra casa na carreira, pelo que a renovação contratual acaba por surgir como um passo natural para ambas as partes.Desta forma, o Vitória segura um dos maiores produtos da sua 'cantera' e um dos jogadores mais importantes na manobra atual da equipa.