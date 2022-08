André Almeida segue com o V. Guimarães para a Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória está de partida para Split, na Croácia, onde na quinta-feira vai defrontar o Hajduk Split na 3.ª pré-eliminatória da Conference League. Nota para a inclusão de André Almeida na comitiva vitoriana.O médio que tem sido cobiçado pelo FC Porto embarcou, mas ainda está em dúvida devido a problemas físicos. Já Jorge Fernandes e Tomás Händel também seguem viagem, mas apenas para acompanhar a equipa, já que não têm hipótese de recuperação.O voo charter com destino a Split tem partida do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, às 16 horas.Bruno Varela, Antal Bencze, Celton Biai, Miguel Maga, Mikel Villanueva, André Amaro, Hélder Sá, Mumin, Ogawa, Alfa Semedo, Tiago Silva, André Almeida, Dani Silva, Jota Pereira, Rúben Lameiras, Jota Silva, Nelson da Luz, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Anderson, André Silva e Antonín Cortés.