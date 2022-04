André Almeida sobre o adepto que entrou em campo: «Pareceu-me que não estava bem»

O FC Porto venceu na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da Liga Bwin, e repôs a vantagem em relação ao Sporting, batendo o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato. Os instantes finais ficaram marcados pela entrada de um adepto em campo, que chegou mesmo a pontapear jogadores do V. Guimarães.André Almeida, jogador dos vimaranenses, comentou o sucedido. "Não sei o que se passou com o senhor que invadiu o recinto porque pareceu-me que não estava bem, mas foi um momento muito estranho", referiu.Quanto ao jogo em si considerou: "Foi um jogo repartido com o Vitória, mesmo com menos um homem, a jogar de igual para igual. O FC Porto entrou forte, demorámos a reagir, mas após o golo demos uma resposta e equilibrámos a partida até ao final."