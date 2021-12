André Almeida todo terreno

André Almeida é, por norma, utilizado como médio interior num esquema de três médios, mas em Paços deu provas de que pode ser útil num sistema diferente. Lançado no onze inserido no esquema padrão de 4-3-3, o jovem, de 21 anos, acabou por resistir à mudança tática da equipa para um 4-4-2 e acabou o jogo no duplo pivô do miolo, sendo até o único médio que cumpriu os 90 minutos.

A capacidade de adaptação do camisola 70 a diferentes circunstâncias acaba por ser um trunfo importante para que tenha uma vantagem neste tipo de contexto no futuro, mas não é algo estranho. De recordar que, na época transata, André Almeida já havia mostrado ser um todo terreno, fazendo uma série de jogos no lado esquerdo do ataque, isto na altura em que Bino colocou o Vitória a jogar num 3-4-3.