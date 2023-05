André Amaro: «Acredito que podemos trazer os três pontos do Dragão»

Sendo certo que a luta pelo título é o grande destaque da última jornada do campeonato, a verdade é o 5º lugar ainda não está fechado, havendo a possibilidade de tanto o V. Guimarães como o Arouca terminarem na referida posição. Em declarações aos meios do conjunto vitoriano, André Amaro não escondeu o desejo de ver os minhotos terminarem a Liga no top-5."Fizemos uma excelente época, garantimos já o acesso às competições europeias e tenho a certeza que era um objetivo que muitas pessoas não acreditavam no início do ano. Contrariámos todas as expectativas e acabámos por fazer uma boa época. Ainda nos falta um jogo e queremos acabar o ano da melhor forma possível. Queremos acabar em grande e garantir o 5º lugar, que é outro objetivo", referiu o defesa-central, que perspetivou ainda o jogo com o FC Porto: "Nós queremos assegurar o 5º lugar, enquanto o FC Porto quer ser campeão. Estes jogos são sempre difíceis e o FC Porto vai querer entrar com tudo. Estamos preparados para isso. A partir do momento em que o árbitro apitar só temos de desfrutar do jogo sem pensar no ruído exterior, saindo de lá com a vitória. Podemos esperar um FC Porto a querer entrar muito forte, a pressionar alto e a não nos deixar sair com bola. Vão querer marcar cedo. Nós vamos ser uma equipa que quer muito o resultado, vamos fazer o nosso jogo. Acredito que podemos trazer os três pontos do Dragão".A época de André Amaro ficou marcada por uma entorse (tornozelo direito) relativamente grande no final de mês de março, numa situação que, garante o camisola 13, já foi completamente ultrapassada. "No início da lesão, quando se pensava que eu teria de ser operado, foi difícil. Estava num bom momento de forma e parar ali não era o que eu queria. Na altura aproximava-se o final da época, com o Vitória a lutar pelos seus objetivos, depois viria o Europeu. Foi um pouco difícil, mas depois recuperei. Trabalhei forte todos os dias e acabei por voltar. Neste momento, sinto-me bem fisicamente", sublinhou.André Amaro concluiu dando ênfase ao quão bem se sente no Vitória: "É a minha terceira época na equipa principal e sinto-me muito bem no clube. Foi um clube que me deu tudo, deu-me a oportunidade de crescer e foi o clube que me lançou às feras. Devo tudo ao Vitória."