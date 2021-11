André Amaro aponta alto: «Queremos estar no Jamor»

Moreirense: "Foi uma semana boa, é sempre bom voltar a casa e estar com os companheiros com quem estou mais tempo. Foi bom o momento competitivo pela Seleção, em que fiz dois jogos a titular nos sub-20, e agora regresso com o foco numa vitória sobre o Moreirense. Como vimos para o campeonato, é uma equipa forte, que vai estar muito bem montada, mas nós sabemos muito bem o que temos de melhorar em relação ao último jogo para os levarmos de vencido."



Formação: "Cada vez mais a formação do Vitória tem-se imposto no futebol português, acho que há muita qualidade na nossa formação e a prova disso é a quantidade de jogadores que têm estado nas Seleções. Estou muito feliz por ter sido um deles. Acho que os jogadores que estão nas camadas jovens têm de nos ver como exemplo, têm de olhar para nós e perceber que, com trabalho, tudo é possível e claro que quantos mais da formação atingirem a equipa principal, melhor será."



Evolução: "Nesta temporada estou com mais experiência, que ainda tenho muita para ganhar, com mais maturidade, sei que ainda tenho muitas coisas para melhorar e trabalho diariamente para o conseguir. Tento sempre vir para o treino com o foco em perceber o que posso melhorar. Acho que o nosso plantel está recheado de qualidade, a competitividade interna é muito grande e isso faz-nos crescer ainda mais, puxar mais pelo colega, exigir mais de todos e isso é muito bom, só temos a ganhar com isso."

André Amaro sonha com o Jamor e é com essa ambição que garante que o Vitória vai entrar em campo, este domingo, para defrontar o Moreirense. O defesa-central aponta alto e diz que só há um caminho: vencer em Moreira de Cónegos.: "Um dérbi é um dérbi e não se jogam, ganham-se. São como finais e domingo é uma final. Vai estar muita gente do Vitória e nós queremos dar essa alegria aos adeptos. Os bilhetes esgotaram, isso é fantástico de saber, dá-nos ainda mais motivação e prometemos dar o máximo em campo, e estamos ansiosos para que chegue o jogo de domingo. A Taça de Portugal é muito especial para nós, é uma taça que todos sonham em chegar o mais longe possível, todos sonham em ganhá-la. Queremos estar no Jamor e para isso temos de ganhar no domingo."