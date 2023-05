André Amaro: «Deram-me calduços no início do treino por ter voltado»

André Amaro regressou aos treinos junto do plantel do Vitória. O defesa-central teve mesmo direito a uma guarda de honra do grupo na entrada para o relvado, depois de uma ausência de cerca de seis semanas, sendo certo que ainda não estará em condições de ser utilizado já no dérbi deste domingo, frente ao Vizela.Para André Amaro, foi "um alívio voltar ao campo", apesar dos 'calduços' que apanhou dos seus companheiros, isto depois de uma entorse no tornozelo direito sofrida ao serviço da Seleção Nacional de sub-21, problema em que chegou a ser equacionada a hipótese de uma intervenção cirúrgica, entretanto descartada."Quando foi diagnosticado o meu problema, foram equacionados vários cenários e acabou por ser tomada a melhor decisão. Sinto-me bem e, por isso, estou grato a todos os que me ajudaram durante o processo de recuperação. Contei sempre com a força e os estímulos deles. Hoje deram-me calduços no início do treino por ter voltado [risos]…", registou com ironia aos meios dos vitorianos."Tinha muita vontade de regressar e felizmente foi possível. Estou pronto para a luta. Resta-me trabalhar para readquirir a forma o mais rapidamente possível para poder ajudar a equipa nesta reta final", disse ainda o central, concluindo com o momento da equipa: "Estávamos a passar por uma fase má e tenho a certeza de que o triunfo na Madeira será o mote para a ponta final do campeonato. Estou muito otimista. O grupo está muito motivado e preparado. Confio muito nos meus colegas."O Europeu de sub-21 que se realiza em junho continua a ser um objetivo para André Amaro, conforme o próprio destacou em jeito de conlusão: "É claro que tenho esses objetivos, mas nesta altura só penso em ajudar o Vitória. Temos pela frente jogos muito importantes para os nossos objetivos."