André Amaro e a consistência defensiva do V. Guimarães: «Temos tudo para continuar assim»

O defesa central do V. Guimarães, André Amaro, projetou o encontro com o Casa Pia numa conferência que teve lugar nos relvados da Academia dos vimaranenses. Antes do treino, o defesa abordou o embate com o adversário direto na luta pela 5.º lugar, mas também falou sobre a sua evolução ao longo da época na equipa de Moreno Teixeira."Sim, nós sentíamos que a nossa qualidade jogo estava a aumentar mas não estava a ser traduzida em resultados. Nos últimos três jogos isso aconteceu e queremos continuar a fazê-lo nos próximos.""Claro que sim. A nossa consistência defensiva revelou-se nos últimos dois jogos, em que não sofremos golos. Acho que temos tudo para continuar assim nos próximos jogos.""São mais três pontos em disputa no jogo com o Casa Pia, um adversário muito difícil, que está a ser, no nosso ponto de vista, a equipa-sensação do campeonato, acho que isso está aos olhos de todos. Sabemos que será um jogo difícil na casa deles, mas são mais três pontos que queremos conquistar.""São duas equipas que sofrem poucos golos, mas sabemos quais são os seus pontos frágeis. Estamos a estudar bem o adversário e sabemos como atacar para fazer golos.""A nossa forma de jogar vai ser muito idêntica ao que temos feito. Temos total confiança nos jogadores da linha defensiva, a nossa consistência tem demonstrado isso. Quem quer que vá para dentro do campo está pronto para defender o clube.""Faremos o que é melhor, seja de uma maneira ou outra. Vamos estar prontos para o Casa Pia, isso é certo.""Eu e a equipa sentimo-nos bem a jogar das duas formas, tanto é que já jogamos com os dois sistemas. É uma questão de se trabalhar, seja de uma forma ou outra. O grupo tem dado resposta. Não é tanto o sistema tático que conta, mas sim o que cada um faz em campo, desde o avançado até aos de trás.""Tenho tido muitos minutos, muito jogo, mas não posso baixar a guarda, tenho de continuar a trabalhar forte para continuar assim. O meu futuro é o jogo com o Casa Pia, só.""Tem sido uma época muito boa. Eu e a equipa temos estado a fazer uma temporada muito boa. É para isto que tenho trabalhado, estou a ver o meu trabalho a ser recompensado.""Está a ser uma semana completamente normal, é um assunto que não nos diz respeito. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho dentro de campo."