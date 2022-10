André Amaro e o golo frente ao Boavista: «Foi fantástico ver a reação dos meus colegas»

O V. Guimarães conseguiu um importante triunfo sobre o Boavista na última jornada, isto num jogo em que André Amaro foi decisivo. Depois de Janvier ter feito o empate, o defesa-central, já nos descontos, apontou o tento quee valeu a reviravolta aos minhotos.Aos meios do clube, o jovem não escondeu o orgulho pelo momento vivido. "Já tinha tido uma oportunidade de golo antes e estava a sentir que tinha de ajudar a equipa. Estávamos muitos na área e acabei por ser feliz e marcar o golo, podia ter sido outro qualquer. Foi um momento muito bom, muito feliz. Agora já estou lúcido, mas continuam a faltar palavras para descrever o que aconteceu, é um momento que só vivido mesmo, por mim e pelos meus colegas. Foi fantástico ver a reação de todos os meus colegas quando foi golo, a correr. Isso é o que fica nestes jogos e temos de continuar com este espírito incrível", começou por dizer.Com apenas 20 anos, André Amaro tem-se fixado nas opções iniciais de Moreno e já soma 13 nesta época. Apesar disso, o jogador não quer ficar por aqui: "Sinto que esta está a ser a minha melhor época, não só pelos números e pelos minutos, mas também pelo que a equipa está a conseguir fazer e por sermos uma das defesas menos batidas. É fruto de um grande trabalho coletivo. Agora não posso baixar os braços e quero continuar".Por fim, o jovem analisou o facto de os vitorianos serem a terceira melhor defesa do campeonato, a par do Casa Pia. "Esta solidez defensiva deve-se ao trabalho que vai desde o avançado até ao guarda-redes. Não é só o guarda-redes, os centrais ou os laterais. Somos todos. A nossa maneira de pressionar, a forma de sermos solidários uns com os outros e a nossa reação à perda são ferramentas que nos fazem ser tão sólidos defensivamente esta época", rematou.O próximo jogo do V. Guimarães é frente ao Famalicão, na segunda-feira.