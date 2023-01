André Amaro: «Faltou o detalhe, temos sido castigados nos últimos jogos»

André Amaro, jogador do V. Guimarães, lamentou a derrota com o FC Porto (0-1) no Estádio D. Afonso Henriques, apontando a um futuro melhor face à qualidade do grupo."Faltou o detalhe, temos sido castigados nos últimos jogos. Temos de aprender e dar a volta ao contexto. Abordagem igual. Estratégia bem definida, golo não ajudou queríamos regressar do intervalo em igualdade para poder condicionar mais a postura do FC Porto, mas não foi possível. Apesar dos resultados não estarem a ser melhores, estamos a trabalhar forte e cientes que temos qualidade para mudar os acontecimentos", frisou em declarações à Sport TV.