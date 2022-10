André Amaro: «Há coisas a melhorar, mas sentimos que estamos numa grande forma»

Depois de ter cumprido castigo no jogo do V. Guimarães frente ao Canelas, para a Taça de Portugal, André Amaro regressa agora à equipa com a confiança em alta para o sempre escaldante embate com o Boavista."É um jogo que quero muito jogar, toda a gente quer jogar este tipo de encontros. A expulsão já ficou para trás e aprendi o máximo que pude com isso, agora é levantar a cabeça e ajudar a equipa a conquistar os três pontos no próximo jogo. Eu e os meus colegas estamos fresquinhos e prontos para o jogo com o Boavista. Sabemos que é um jogo especial e queremos muito vencer esta partida. Esperamos o mesmo Boavista de sempre. Eles foram eliminados da Taça de Portugal, mas não vamos preparar o jogo em função disso. Sabemos que se vão apresentar de maneira muito forte contra nós, cada jogo é um jogo e contra nós eles vão estar na máxima força. Tal como nós", começou por explicar o defesa-central, à margem da visita dos vitorianos à Escola Básica de Pevidém.Defendendo que a equipa já está adaptada ao sistema de três centrais implementado por Moreno, o jovem abordou ainda aquilo que tem sido a evolução do conjunto minhoto: "A equipa está a ter a evolução que queríamos e para a qual trabalhávamos. Sabemos que ainda podemos melhorar em certas coisas, mas sentimos que estamos numa grande forma. Claro que queremos galgar lugares na tabela e ir para os lugares cimeiros. Ganhando ao Boavista sabemos que os ultrapassamos e é isso que queremos".O camisola 13 concluiu fazendo uma análise à sua época a nível individual. "Foco-me no dia a dia e nos objetivos do clube. A Seleção e o Europeu de sub-21 do próximo ano são vêm por consequência daquilo que faço no clube. Tenho de estar bem no clube e, apesar de sonhar com o Europeu, não é algo que pense diariamente", rematou.