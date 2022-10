André Amaro: «Não nasci em Guimarães mas tornei-me rapidamente vimaranense»

André Amaro decidiu o clássico com o Boavista (3-2) e apontou à importância do triunfo no jogo da 10ª jornada da Liga Bwin."Era um clássico e era importante vencer. É certo que às vezes não conseguimos ter a qualidade que queríamos, mas o espírito desta equipa é incrível, foi isso que nos levou a vitória. Estou muito feliz pelo golo, mas mais feliz pelo espírito mostrado pela equipa", garantiu à Sport TV, explicando o que se passou durante o encontro."Não houve relaxamento. Com mais um tivemos controlo do jogo, o Boavista recuou muito, com 10 homens atrás da bola, era difícil entrar nos espaços. Acabamos por vencer, isso era o mais importante", acrescentou.O jogador de apenas 20 anos revelou ainda o que sentiu ao marcar o 3-2 final."Não nasci em Guimarães mas tornei-me rapidamente vimaranense, este ambiente foi incrível, vou guardar o momento do terceiro golo, nem consigo descrever", vincou.Já Michael Johnston explicou onde esteve a chave do sucesso. "Merecemos. Trabalhamos muito. Ficava muito desapontado se não tivéssemos conquistado os três pontos", vincou o escocês.