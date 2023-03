André Amaro sofre lesão no tornozelo direito e tem época em risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Amaro pode não voltar a jogar esta temporada. O defesa-central sofreu uma entorse alta no tornozelo direito quando se encontrava ao serviço dos sub-21, uma lesão delicada que poderá obrigar a intervenção cirúrgica.Por esta altura, o departamento médico do Vitória aguarda a realização de exames complementares, de forma a perceber o método a adotar para ajudar à recuperação de um dos pilares da defesa.O regresso antes do final da época não está descartado, mas pode não verificar-se, dado que Amaro tem pela frente uma paragem prolongada.