André André: «Acabámos por ficar com o jogo difícil quando estava controlado»

André André mostrou-se feliz pela obtenção dos três pontos por parte do V. Guimarães que ainda sofreu para bater o Famalicão (3-2). O médio português considerou que a tarefa tornou-se mais difícil quando estava "controlada"."Acabámos por ficar com o jogo difícil quando estava controlado. Temos de aprender com estes erros. Estamos numa sequência boa, queremos ganhar para subir mais lugares, vamos continuar a trabalhar para continuar lá em cima", frisou.O experiente jogador vitoriano apontou ao crescimento, agora no quinto lugar da Bwin. "Temos trabalhado jogo a jogo, estamos numa sequência boa, a crescer cada vez mais. Estes erros aconteceram com uma vitória a suportá-los, o que é diferente. Com vitórias é sempre mais fácil, é este o nosso caminho", afirmou André André.Já Nélson da Luz, autor de um bis, vincou a felicidade por fazer parte do V. Guimarães. "É um orgulho fazer parte desta família, com estes adeptos incríveis, que nos dão garra para lutar pelas vitórias jogo após jogo", deu conta.