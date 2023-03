André André ainda de fora no V. Guimarães

O médio André André falhou o treino desta quarta-feira e continua em dúvida para a partida com o Arouca, marcada para sábado, às 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.O experiente jogador não esteve nos relvados da Academia com os restantes colegas de equipa, depois de ter fraturado o nariz na reta final da partida com o Santa Clara, no domingo, nos Açores. André André ficou no ginásio, a realizar trabalho específico sob a alçada do departamento médico. Se for a jogo no sábado, irá utilizar uma máscara de proteção facial.Na presente temporada, o camisola 21 tem um golo em 17 encontros pelo conjunto vitoriano.