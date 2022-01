André André despede-se do Vitória: «Era o passo a dar agora ou talvez não o desse mais»

A ligação de André André ao Vitória terminou, talvez não de forma permanente mas pelo menos durante os próximos seis meses, período temporal em que estará cedido aos sauditas do Al-Ittihad, emblema que tem a opção de comprar o passe do médio por 1 milhão de euros. Capitão e figura maior do clube nos últimos anos, o jogador, de 32 anos, admite que é uma despedida que custa, mas não esconde que os valores apresentados eram irrecusáveis."Aconteceu tudo muito rápido, nem eu estava à espera de algo assim. Tinha de falar com o presidente e há que ser realistas: a proposta era muito boa e era um passo que ou dava agora ou talvez não desse mais. É um empréstimo e depois logo se verá. Tenho de agradecer a quem tornou isto possível. Sei que muitos não vão entender, mas peço que se ponham no meu lugar, tive de pensar na minha família. Agradeço ao presidente", referiu André André no vídeo de despedida publicado pelo Vitória nas redes sociais, deixando ainda uma mensagem de confiança para os agora ex-colegas."Eu sempre deu o melhor de mim em todos os treinos e jogos, acho que isso se notou. Desejo o melhor ao clube e acredito muito neste grupo, tem muita qualidade, já o demonstrou e vai continuar a demonstrá-lo. Peço aos adeptos que continuem a acreditar, que continuem a apoiar. Ainda podemos acabar nos lugares a que nos propusemos", finalizou.