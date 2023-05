André André e Jorge Fernandes nas contas para Vila do Conde

André André e Jorge Fernandes estão de volta aos treinos sem condicionalimos e passam a ser mais duas opções de Moreno Teixeira para a deslocação a Vila do Conde do próximo domingo, em jogo da 32ª jornada da Liga Bwin.O capitão e o defesa-central retomaram esta manhã o trabalho sem restrições na primeira sessão de preparação para o jogo com o Rio Ave, isto depois dos dois diasd e folga concedidos ao plantel.O V. Guimarães continua na luta por um lugar na Liga Conferência da próxima época e até se aproximou do Arouca, que ocupa o 5º lugar da Liga, em função do triunfo no dérbi com o Vizela e da derrota dos arouquenses ante o FC Porto no fecho da ronda 31. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto!O guarda-redes Celton Biai continua afastado dos treinos, devido a uma mialgia no joelho direito, sendo que Bamba também é baixa certa para o confronto com o Rio Ave, neste caso devido a castigo.