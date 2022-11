André André e o lance de Morita: «Se fosse ao contrário expulsava um de nós»

André André criticou o critério do árbitro Manuel Mota no Sporting-V. Guimarães (3-0). O médio lembrou a expulsão de Afonso Freitas e depois um lance de Morita que poderia ter tido o mesmo destino, no entender do jogador vimaranense.

"Acho que a expulsão mudou completamente a estratégia para o jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas a expulsão complicou. O Sporting faz dois golos e dificultou-nos as coisas. O critério do árbitro… o Morita pode ser expulso por uma entrada dura antes e houve uma diferença de critérios um bocado grande. Se fosse ao contrário, expulsava um de nós. Mas o futebol é assim. Quarta-feira temos mais um jogo importante e numa competição que nos diz muito e em que queremos passar", começou por dizer à Sport TV.

"O Sporting é uma boa equipa, a jogar em casa ainda mais. Tem muita profundidade no corredor direito, com o Porro. Estávamos com as linhas baixas. Mas se não houvesse a expulsão, podia ser um jogo diferente. Mas o futebol não vive de ‘ses’", lembrou André André, apontando ao que se segue: "Temos de focar agora para a Taça. É uma competição que nos diz bastante, onde queremos chegar à próxima fase. Vamos focar nisso para seguirmos em frente."