André André: elogios a Pepa, uma palavra aos miúdos e a memória de Neno

A nova temporada já arrancou para o Vitória e há várias mudanças a reter desde o final da temporada passada, há pouco mais de um mês. A começar pela equipa técnica, que agora será liderada por Pepa.





André André, capitão do Vitória, assume-se ansioso para o que aí vem e, depois dos primeiros contactos, deixa elogios ao novo timoneiro."As primeiras impressões foram muito boas, o treinador fez um bom trabalho onde passou. Agora é tudo novo e estamos muito ansiosos por trabalhar com ele e vamos dar tudo por ele, porque ao darmos tudo por ele vamos dar tudo pelo clube", garantiu.No entanto, as mudanças não ficam por aqui e alastram-se também ao plantel. Para lá dos oito dispensados, há também várias caras novas, que subiram da equipa B e dos sub-23. Como um dos jogadores mais experientes do clube, André André abre as portas aos mais novos e deixa-lhes palavras positivas."É sempre bom estar de volta, estamos muito entusiasmados com esta nova temporada. Depois de um período de férias, estamos ansiosos por voltar a treinar, a jogar, é bom rever os colegas e ver algumas caras novas, que eram da equipa B e dos sub-23 mas que sabem o que é o Vitória, que conhecem a exigência do clube. Agora queremos criar um grupo forte, com uma união gigante, assimilar as novas dinâmicas do treinador para estarmos focados no alcance dos objetivos e estarmos à altura do Vitória", assegurou, prosseguindo com esta ideia."Estamos focados na criação de uma grande união de grupo nesta primeira fase, que dê garantias que vamos dar sempre tudo para vencer. Vamos ter muito trabalho pela frente, temos muitos jogadores que vieram da formação e que sabem o que é o Vitória, que estão desejosos de mostrar a sua qualidade e com alguma experiência, vai resultar num grupo bom. A nossa casa está bem estruturada, com esta remodelação das instalações, mostra que o clube preocupa-se connosco, em dar-nos as melhores ferramentas para o dia a dia, é sinal que também quer crescer como estrutura e isso dá-nos ainda mais vontade para trabalhar e estarmos focados, e tendo estas boas condições é tudo mais fácil para ficarmos mais perto de vencer", acrescentou, lembrando depois Neno e deixando uma palavra aos adeptos."A ambição do Vitória é estar sempre lá em cima, a sua história assim exige e é isso que vamos procurar fazer. O regresso dos adeptos será um grande extra para nós, no último ano e meio a ausência deles fez-se sentir muito, penso que fomos a equipa mais prejudicada nesse aspeto e estamos muito entusiasmados com isso. Eles são o nosso 12.º jogador, levam-nos às vitórias e este ano não vai ser diferente. Não vai ser fácil mas com muita dedicação e querer, acreditamos que vamos fazer uma grande época, não só por eles mas também para dedicar ao nosso amigo Neno, que vai estar sempre connosco. Queremos estar todos juntos e acredito que todos juntos somos mais fortes", concluiu.