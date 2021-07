André André: «Estamos a trabalhar duro para criar equipa à Vitória»

André André foi o porta-voz da ambição vitoriana para a nova temporada. O médio e capitão do Vitória prestou uma breve declaração na apresentação oficial e deixou uma mensagem de confiança aos adeptos.





"Gostávamos que estivessem aqui connosco, gostávamos de fazer isto de forma diferente, mas não foi permitido. Estamos a trabalhar duri para formar equipa a vitoria, com querer, raça, paixao e ambiciosa, equipa com que se identifiquem. Mais importante do que contratações ou saídas é o vosso regresso ao estádio e estamos ansiosos que issoso aconteça. Vocês são o 12º jogador, os que empurram para as vitórias e são a alma do clube. Queremos que seja um grande época e tudo faremos para isso", apontou.