André André: «Estávamos ansiosos para fazer o primeiro golo»

Ao fim de mais de quatro horas, o Vitória marcou os primeiros golos da temporada, com a seca a dar lugar à fartura. André André assume que, até ao primeiro tento, havia alguma ansiedade, mas que depois tudo surgiu naturalmente. "Estávamos ansiosos para fazer o primeiro golo, mas depois soltámo-nos e apareceu naturalmente", referiu, assumindo que o triunfo dá confiança para o dérbi em Braga. Edwards, por outro lado, confidenciou-se "feliz pelo primeiro golo da época". Por outro lado, Guzzo lembrou que o campeonato é "uma maratona".

Noutra nota, Cassiano saiu com queixas musculares ainda na primeira parte e será reavaliado. Álvaro Pacheco assumiu alguma preocupação. Já Ivanildo estreou-se com a camisola do Vizela.