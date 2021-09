André André: «Hoje fomos uma verdadeira equipa, uma equipa à Vitória»

No fim do encontro frente ao Belenenses SAD (0-0), André André considerou que o V. Guimarães merecia mais do que o empate, isto apesar de os vitorianos terem jogado grande parte do jogo com nove jogadores.





"Custa aceitar este empate, foi um jogo muito difícil para nós. Havia falta em todos os contactos, tivemos as expulsões… No entanto, hoje fomos uma verdadeira equipa, uma equipa à Vitória. Mesmo com nove tivemos as melhores ocasiões e lutámos até ao fim. Temos de agradecer aos nossos adeptos, queremos o estádio sempre assim. Saliento a nossa entrega, merecíamos ganhar. Procurámos fazer de tudo e, apesar de termos estado um pouco recuados, tivemos critério no último terço. Temos de levar isso para o próximo jogo", vincou, referindo ainda que a equipa queria dedicar a vitória a Rochinha.