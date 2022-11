André André homenageado pela direção do V. Guimarães pelos 200 jogos no clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André André foi homenageado pela direção do V. Guimarães por ter atingido a marca de 200 jogos pelo clube vimaranense.

O médio recebeu uma camisola das mãos do presidente vitoriano, António Miguel Cardoso, nos momentos que antecederam o jogo com o Vizela. André André foi, naturalmente, aplaudido pelos adeptos que se encontram nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques.

Recorde-se que André André cumpriu o 200.º jogo ao serviço do V. Guimarães na partida com o Sporting, da 12.ª jornada da Liga, disputada na noite do passado sábado, em Alvalade.