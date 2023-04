André André lamenta falta de concentração: «Não podemos ter este rótulo de meninos...»

André André surgiu visivelmente transtornado na flash-interview após o jogo do Vitória com o Bessa, que os vitorianos perderam por 2-1, com o golo decisivo a ter surgido de livre direto aos 86'."O jogo teve uma primeira parte equilibrada, o Boavista fez o golo no primeiro remate, nós precipitámo-nos um bocado com bola... Na segunda parte, fomos o que costumamos ser, o Boavista fez um remate e fez o 2-1. Custa ser assim, mas são erros que não se pode cometer", começou por dizer o capitão do V. Guimarães."Foi um canto a nosso favor e levamos com a bola nas costas quando temos de estar a olhar para o jogo. A partir do momento em que somos seniores, é tudo igual... Não podemos ter este rótulo de meninos. Não pode ser, temos de estar concentrados o jogo todo! Custa perder assim, estávamos melhores e mais perto do segundo golo. Custa muito e temos de sentir isto", acrescentou."É um acumular de erros que temos cometido, os jogos são de 90 minutos e temos de estar focados, não é deixarmo-nos acomodar por estarmos melhores no jogo. Custa e é frustrante perder assim. Estamos sempre alertados, os erros aconteccem, mas temos de estar focados. Estávamos empatados e em cima do Boavista, depois quando espreitamos o segundo golo, temos um canto a nosso favor, transição deles, falta e sofremos o 2-1. É frustrante", prosseguiu André André, mas deixando a garantia que a equipa vitoriana vai continuar a perseguir o objetivo europeu com toda a confiança."Vamos continuar. Ninguém dava nada por esta equipa no início do ano. Temos qualidade e já mostrámos isso e vamos lutar até ao final", completou André André.