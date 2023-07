André André parou com queixas no joelho direito

O segundo dia de treino no relvado da época do V. Guimarães ficou marcado pela ausência de André André, que apresentou queixas ao nível do joelho direito e, por mera precaução, não esteve junto do grupo de trabalho liderado por Moreno Teixeira.O treino desta manhã ficou ainda marcado pela presença de Martim Alberto, jovem defesa-esquerdo de 19 anos dos sub-19 e da equipa B. Desta forma, a pré-epoca passa a contar com seis jovens em observação oriundos das equipas secundárias da Academia vimaranense, sendo que Martim Alberto juntou-se ao central Ni Rodrigues, aos médios Gonçalo Nogueira e Diogo Sousa, ao extremo Jota Pereira e ao avançado Rodrigo Duarte.Recorde-se que o Vitória teve de anular o jogo-treino que estava previsto para a manhã deste sábado com a UD Oliveirense, teste que será substituído por um treino de conjunto à porta aberta no campo nº 5 da Academia, a partir das 10 horas.O plantel segue para um estágio para o Algarve, na Quinta do Lago, em Almancil, a partir de domingo.