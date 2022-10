André André: «Queríamos esta vitória já há alguns jogos»

André André assinalou a importância de o Vitória regressar aos triunfos no campeonato, que segundo o médio era algo que a equipa já queria "há alguns jogos". "Queríamos esta vitória já há alguns jogos. Entrámos bem, podíamos ter feito o segundo antes do P. Ferreira começar a criar oportunidades. Não estivemos bem alinhados na defesa e deixámos alguns espaços que eles estavam a aproveitar. Depois da expulsão, fomos uma verdadeira equipa, com muito sofrimento e união, algo normal com menos, fomos aguentando e depois tentar aproveitar o contra-ataque. O Paços teve algumas chances, mas fomos felizes", afirmou o médio-centro dos vimaranenses, em declarações à Sport TV após o triunfo (1-0) sobre o Paços de Ferreira.





"O ponto na semana passada só valia se conseguíssemos hoje a vitória. Sentimos que deixamos o P. Ferreira criar demasiadas oportunidades, mas fomos felizes. Procuramos sempre a baliza adversária com critério. Queremos olhar para cima e lutar pelos lugares cimeiros."



Apoio dos adeptos

"A massa adepta ajuda sempre. Precisamos muito deles, mas também temos de fazer com que eles acreditem em nós e é isso que temos feito", terminou.