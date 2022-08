André André reintegrado nos trabalhos do V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou, esta sexta-feira, que André André foi reintegrado nos trabalhos do plantel às ordens de Moreno, estando a trabalhar com a equipa desde terça-feira. O médio não foi apresentado na cerimónia de início de época dos minhotos, mas, nesta fase, já foi inscrito na Liga Portugal (vai usar a camisola 21).Apesar de continuidade do experiente jogador, de 32 anos, ainda não ser um dado adquirido, neste momento assume-se como mais uma opção para o miolo vitoriano. Na segunda metade da temporada passada, o internacional português esteve emprestado ao Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita.André André tem mais dois anos de contrato com o V. Guimarães.